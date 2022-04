Belgisch bedrijf Jan De Nul bouwt mee aan infrastructuur voor nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen

België heeft in 2018 34 nieuwe F-35-vliegtuigen aangekocht. De eerste gevechtsvliegtuigen worden over een drietal jaar verwacht, maar de infrastructuur op de basissen in Florennes (Namen) en Kleine Brogel (Limburg) is gedateerd. Daarom investeert Defensie 600 miljoen euro in nieuwe gebouwen om de gevechtsvliegtuigen te kunnen huisvesten én onderhouden.