Landbouwer stelt akker ter beschikking voor waterbufferbekken langs Moubeek in Zedelgem

De provincie West-Vlaanderen zocht samen met landbouwers, die eigenaar zijn van gronden langs de Moubeek, naar mogelijkheden om de afvoer van de Moubeek te vertragen. "Het is belangrijk om het waterbufferbekken zo dicht mogelijk bij de plek waar het gebruikt wordt, aan te aanleggen. Het is beter om vele kleinere voorraden aan te leggen dan één grote voorraad", zegt gedeputeerde Bart Nayaert (CD&V). "De landbouwer kan van het waterbufferbekken gebruik maken in droge periodes. We zorgen ook voor een natuurlijke ontwikkeling rond het water zodat we verschillende doelstellingen bereiken."

Er worden de komende jaren nog dergelijke waterbufferbekkens aangelegd. Bart Nayaert: "We hebben samen met de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO in kaart gebracht waar het in West-Vlaanderen interessant kan zijn om dergelijke bekkens te realiseren. Op basis van die kaart en van de aanvragen van landbouwers leggen we in de toekomst dergelijke watervoorraden aan. Er komen er zeker nog een aantal in de Westhoek."