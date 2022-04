Bilzen maakt deze zomer opnieuw zijn Markt vrij om grotere horecaterrassen te zetten

En dat zal normaal gezien elke zomer zo zijn."Ook de gemeenteraad is unaniem voorstander van deze maatregel", zegt burgemeester Bruno Steegen. "We gaan dat doen vanaf begin juni tot eind september, begin oktober. De terrassen worden verdubbeld in aantal en in vierkante meter. Daarnaast vindt iedereen het ook leuk dat er wat minder verkeer is in het centrum en dat je er meer kan genieten van de leuke dingen." Bijkomend is het makkelijker om evenementen te organiseren, als het marktplein structureel verkeersvrij is.