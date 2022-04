Brakselse vogelliefhebber spot zeldzame gele toekan in Costa Rica: "We zochten eigenlijk een witte vleermuis"

"We blijven gewoonlijk een 12-tal dagen in Costa Rica", vertelt Jeffrey bij Radio2 Oost-Vlaanderen. "Er zitten veel kleurrijke vogels, het is een ideaal land voor vogelliefhebbers." De tocht was avontuurlijk. "We waren in de jungle op zoek naar een speciale witte vleermuis die onder grote bladeren slaapt. De plaatselijke gids baande met een machete een pad voor ons. Plots vroeg hij een camera en liep hij hysterisch weg van het pad." De reactie maakte voor de groep duidelijk dat er iets bijzonders te zien was: een gele toekan.