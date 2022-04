Flat in Stene is onbewoonbaar na brand, rest van het gebouw grotendeels gespaard

In het appartementsgebouw in de wijk Nieuwe Stad wonen vele tientallen mensen. Heel wat bewoners stonden buiten op hun balkon toen de brandweer aankwam. Die riep meteen een extra ladderwagen op zodat de mensen indien nodig konden worden geëvacueerd. De brandweer kon via de trappenhal het getroffen appartement bereiken. Daar hing een zeer dichte rook. De vuurhaard bevond zich in de woonkamer. De rest van het appartement liep veel rookschade op waardoor de flat onbewoonbaar is.