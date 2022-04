Brandweer bouwt in Lommel een nestkast voor de slechtvalk aan een toren van de kazerne

"We begonnen enkele weken geleden meer en meer karkassen van duiven te vinden op de koer van de kazerne, en toen bleek dat daarvoor een slechtvalk verantwoordelijk was die hier op onze toren neerstreek. We hebben dan de hulp van Vogelbescherming Vlaanderen ingeroepen om te weten te komen welke nestkast geschikt is en hoe we die moeten plaatsen, qua oriëntatie en hoogte, en zij hebben ons daar goed mee geholpen. Iedereen was enthousiast om er wat mee te doen en we hebben de koppen bij elkaar gestoken", vertelt Ruben Craeghs van de brandweer.