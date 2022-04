President Jair Bolsonaro van Brazilië onder vuur door legeraankoop van viagrapillen en penisimplantaten

Bolsonaro meldt nog dat de pillen aangekocht worden tegen pulmonale hypertensie (red. een ziekte die de bloeddruk in de longen vergroot). "Ik zie daar geen logica in", zegt uroloog Piet Hoebeke in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Mensen met dergelijke hypertensie zijn helemaal niet fit (en kunnen dus überhaupt geen militair zijn, red.). Het lijkt me een drogreden."

Het klopt volgens Hoebeke wel dat viagra voor pulmonale hypertensie kan gebruikt worden. "Viagra is eigenlijk ontwikkeld voor pulmonale hypertensie bij pasgeborenen, maar de hoofdreden nu om viagra voor te schrijven is het bevorderen van de erectie", legt de uroloog uit. "Dan is de vraag of dat nodig is voor de job van militairen. Misschien is het een manier van Bolsonaro om zijn militairen goedkoop aan viagra te helpen."