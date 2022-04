Britse regering wil sommige asielzoekers op het vliegtuig naar Rwanda zetten

De Britse regering wil alleenstaande mannelijke asielzoekers die het Kanaal zijn overgestoken op het vliegtuig naar Rwanda zetten om daar de behandeling van hun asielaanvraag af te wachten. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft daarover een akkoord met het Centraal-Afrikaanse land ondertekend in de hoofdstad Kigali. Londen hoopt op die manier het businessmodel van mensensmokkelaars over het Kanaal te verstoren, maar bij oppositiepartij Labour en bij mensenrechtenorganisaties rijzen er vragen over de wettelijkheid van de nieuwe regeling.