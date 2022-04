CD&V wil hospitalisatieverzekering verplicht de kosten laten dekken na suïcidepoging

Vandaag is het zo dat wie in het ziekenhuis belandt na een zelfmoordpoging zelf moet opdraaien voor de ziekenhuiskosten. Hospitalisatieverzekeringen komen in dat geval namelijk niet tussen. "Verzekeraars kunnen dat zetten onder opzettelijke daden en iedereen catalogeert het daaronder", legt Els Van Hoof, kamerlid voor CD&V, uit. "Maar als je zo'n daad doet, is dat wel gekoppeld aan een ziekteproblematiek."