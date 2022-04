Chocoladeproducent Barry Callebaut mag windmolen van 150 meter hoog plaatsen in Halle

Bij chocoladeproducent Barry Callebaut zijn ze tevreden met de vergunning die de provincie verleent. Het is wel niet zeker of de chocolademaker ook akkoord gaat met de voorwaarden. “Met deze vergunning bevestigt de deputatie het belang van dit bedrijventerrein voor windenergie", zegt An Van Assel, woordvoerster bij Barry Callebaut. "We stellen echter vast dat in de vergunning bepaalde voorwaarden vermeld staan. We onderzoeken nu of deze haalbaar zijn.”