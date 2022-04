Cuba Gooding Jr. geeft in rechtbank toe dat hij zich opdrong aan serveerster: de tanende ster van een Oscarwinnaar

Van ster tot schandaal

Cuba Gooding Jr. speelde in de jaren 80 gastrolletjes in tv-series als "MacGyver", grotere rollen kwamen er in de jaren 90 in onder meer "A few good men", "Lightning Jack" en "Outbreak".



Gooding kreeg de Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van de arrogante, maar trouwe footballspeler Ron Tidwell in de populaire film "Jerry Maguire" (met Tom Cruise). Zijn oneliner "Show me the money" werd toen gretig opgepikt.



Het bezorgde Gooding zijn sterrenstatus tot hij begin de nillies geplaagd werd door enkele professionele en persoonlijke tegenslagen. De voorbije jaren verzeilde de acteur vooral in de schandaalsfeer.