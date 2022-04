Premier Alexander De Croo: "Als de NAVO vraagt om meer te doen, zullen we daarop ingaan"

Om Rusland duidelijk te maken dat de NAVO niet zal aanvaarden dat er aan het grondgebied van zijn lidstaten geraakt wordt, heeft de verdragsorganisatie de afgelopen weken al veel troepen naar de regio gestuurd, als afschrikking.

Premier De Croo gaat ervan uit dat de Belgische militairen die daar nu zitten in de loop van de zomer zullen kunnen terugkomen en dat er dan een rotatiesysteem komt. Verwacht wordt dat het Belgische leger de komende jaren actief zal blijven in Roemenië als deel van een nieuwe NAVO-gevechtsgroep, al moet de beslissing daarover nog formeel genomen worden.

Heel concreet is de premier daar nog niet over, “maar laat het duidelijk zijn: als de NAVO aan ons land vraagt om solidair te blijven en meer te doen dan we nu doen, lijkt het mij duidelijk dat we daarop ingaan”, zegt hij hierover. “Want onze veiligheidsgrens ligt daar en die moeten we met 30 landen samen beschermen.”