Ook criminelen houden de kalender in de gaten: let dit (verlengde) paasweekend extra op voor phishing

Phishing of oplichting via verdachte mails, sms'en, WhatsApp-berichten of gewoon aan de telefoon: het is uitgegroeid tot een hardnekkig fenomeen waarvoor je de komende dagen extra moet opletten. We staan immers voor een (verlengd) paasweekend en dan zijn banken vaak moeilijker bereikbaar voor slachtoffers. Criminelen weten dat maar al te goed en grijpen zulke dagen graag aan om hun slag te slaan.