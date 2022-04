De Kennedytunnel in Antwerpen gaat dit weekend volledig dicht richting Nederland: "blijf er liever weg"

"Bij de laatste afsluiting tijdens de 10 miles in Antwerpen hadden we al 5 kilometer file staan voor de tunnel, en dat was een zondagnamiddag," zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Nu zit er een zaterdag bij, en dan is er nog 20% meer verkeer. Als mensen blijven zeggen dat ze toch gaan passeren via die route, dan zitten we daar met kanjers van files." Richting Gent blijft de Kennedytunnel open, maar in de richting van Nederland, zijn een aantal omleidingen voorzien. Verkeer vanuit Oost- en West-Vlaanderen krijgt de raad om om te rijden via de E34 en de R2 in de Antwerpse haven, maar door werken is daar ook maar 1 rijstrook vrij. De Liefkenshoektunnel op de R2 richting Nederland is tolvrij tijdens de afsluiting van de Kennedytunnel. Verkeer naar het oosten van het land rijdt best om via Brussel (E40/E314).