De stad Antwerpen wil slimme camera's inzetten om dieselfraudeurs op te sporen: "Zij zorgen voor extra vervuiling" 

"Naar schatting is bij 10 % van de vrachtwagens die over de Antwerpse Ring rijden, de katalysator uitgeschakeld", zegt schepen Tom Meeuws (Vooruit). "Dat is illegaal en bovendien nefast voor de luchtkwaliteit. Dat merken we aan de luchtkwaliteit op de Ring van Antwerpen. Als we zo'n vrachtwagen zonder katalysator aan de kant zetten, merken we al gauw wat er aan de hand is."

De stad Antwerpen gaat volgend jaar camera's aankopen die aan de rookpluim van de uitlaat kunnen zien of de katalysator uitgeschakeld is of niet. "We gaan afspreken met de politiediensten om vrachtwagens die gesignaleerd worden, aan de kant te zetten om hen op heterdaad te betrappen. Dat heeft een grotere impact dan wanneer je een boete opstuurt."

Als alles uitgeklaard is, zal het systeem van de slimme camera's volgend jaar effectief ingezet worden.