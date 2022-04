Dodelijkste overstromingen in jaren in Zuid-Afrika kosten aan meer dan 300 mensen het leven 

Intussen is er ook kritiek te horen op de autoriteiten. Volgens de correspondente stellen steeds meer mensen zich de vraag of deze ramp niet voorkomen had kunnen worden.

"We zijn onvoldoende gewaarschuwd dat er noodweer aankwam. We hebben onszelf onvoldoende in veiligheid kunnen brengen”, klinkt het bij de inwoners volgens Van Gelder.



"Er is ook heel veel kritiek dat er niet genoeg geïnvesteerd werd in afwatering in deze stad en provincie", gaat Van Gelder voort. "In 2019 hebben ze ook grote overstromingen meegemaakt en toen vielen er 85 doden. Ze zeiden toen dat ze het gingen oplossen. Maar het is nu nog veel erger."