Voor het eerst sinds corona opnieuw cartoonfestival in Kruisem 

"Ik ben zo'n 40 jaar geleden gestart met tentoonstellingen van cartoons", vertelt Rudy Gheyssens. "Wat begon als een kleine tentoonstelling is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste Cartoontentoonstellingen van Europa", klinkt het. Omdat er geen gebouw bestond voor de tentoonstellingen, gingen ze door op verschillende locaties. Van een refter van de gemeenteschool tot in een oude fabriek." 40 jaar later hebben ze hun eigen gebouw, het Europees Cartoon Centrum.