Elektrisch prototype van Mercedes legt ruim 1.000 kilometer af zonder bij te laden

Het straks gestroomlijnde prototype van Mercedes heeft een traject van 1.008 kilometer afgelegd: van het onderzoekscentrum van Mercedes in Sindelfingen (Zuid-Duitsland) naar Cassis aan de Franse Azurenkust. Na de reis van bijna 12 uur had de wagen nog een bereik van ongeveer 140 kilometer.

Het prototype is uitgerust met een batterij van ongeveer 100 kilowattuur (kWh) en verbruikte gemiddeld slechts 8,7 kWh per 100 kilometer. Dat is minder dan de helft van vergelijkbare huidige modellen. De test toont aan dat een vermogen van "dicht bij de 10 kWh absoluut realistisch is, zelfs voor een productieauto in de nabije toekomst", zegt Schäfer.