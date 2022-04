Lege hal op Recor-site in Hasselt wordt omgebouwd tot eventlocatie voor 1.500 mensen: "Volgende week al eerste evenement" 

Na opvangruimtes voor Oekraïense vluchtelingen, is er nu een tweede nieuwe bestemming voor de Recor-site in Hasselt. Dat schrijft het Belang van Limburg. Total-e uit Beringen bouwt er een ruimte om tot eventlocatie die vanaf volgende week in gebruik wordt genomen. De hal krijgt ook een nieuwe benaming: 'The Venue'.

Total-e is een totaalleverancier van licht, geluid, video, decors, meubilair en keukenmateriaal voor alle denkbare events. Het bedrijf vervoert dat materiaal naar verschillende event- en bedrijfslocaties in de Benelux. Maar door corona hebben verschillende personeelsleden het bedrijf verlaten. Nu ook de dieselprijzen stijgen, start het bedrijf met een testproject: een instapklare eventruimte waar evenementen tot 1.500 mensen kunnen doorgaan.