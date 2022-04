Drie ezels weggehaald uit natuurgebied in Koksijde: "Hoeven zijn in slechte staat"

Verschillende bewoners contacteerden de boswachter, het Agentschap Natuur en Bos, de politie Westkust en zelfs Gaia. Natuur en Bos zegt dat het blij is dat mensen zo bekommerd zijn om de dieren. Het verzekert dat ze goed en regelmatig verzorgd worden, maar een aantal hebben toch kantelhoeven volgens woordvoerder Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos: "De hoeven van de ezels worden tot 4 keer per jaar gekapt door een professionele dierenarts. Maar het is zo dat er enkele ezels tussenzitten die doorheen de jaren een probleem aan de hoeven hebben gekregen. Het lijkt alsof de hoeven van de ezels slecht onderhouden worden, maar dat is helemaal niet zo. Volgens de dierenarts ondervinden de ezels daardoor ook geen pijn."

Agentschap Natuur en Bos heeft de drie ezels waarover het gaat toch weggehaald. Ze krijgen een extra onderzoek en behandeling.