Gastgezinnen klagen trage registratie Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen aan: "Stad schoot te laat in actie"

Els Bogaerts en haar gezin vangen vier Oekraïense vluchtelingen op. "Het is een lijdensweg, zowel voor hen als voor ons. Je wordt heen en weer gestuurd zonder antwoorden te krijgen. Omdat die verblijfskaart en de financiële steun vanuit de stad Antwerpen zo lang op zich laten wachten, hebben we aan familie en vrienden gevraagd om financieel te steunen. We moeten aan onze eigen spaarcenten zitten hiervoor", getuigt Bogaerts in "Terzake".

Het gezin van Steve Stoop vangt een Oekraïense moeder met drie kinderen op. Hij vindt dat de stadsdiensten in Antwerpen te laat in actie geschoten zijn en niet geanticipeerd hebben op de mogelijk instroom van de vluchtelingen. "De oorlog is al bijna twee maanden aan de gang. Er is precies gewoon gewacht tot de vluchtelingen hier zijn om in actie te schieten. Men had in maart de capaciteit al moeten optrekken."