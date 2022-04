Zaventem ruimt zelf megastort op dat misnoegde aannemer in tuin in Sint-Stevens-Woluwe had achtergelaten

Na enige twijfel heeft het gemeentebestuur nu toch beslist om zelf in te grijpen. Het stelde een extern opruimbedrijf aan dat twee dagen lang zoet was met het opruimen van de voertuin. "Het ging gewoon te ver", vertelt schepen Wim Driensen (Open VLD). "We waren al een hele tijd aan het uitzoeken hoe we deze zaak best konden aanpakken. Nu hebben we besloten om het stort zelf op te laten ruimen omdat het tot op de openbare weg lag en de veiligheid in het gedrang kwam. "