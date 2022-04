Gent in volle voorbereiding voor de Floraliën bloemententoonstelling

“We zijn 3 dagen geleden begonnen met de grond naar hier te brengen en de grote structuren te plaatsen”, vertelt Pieter Toebaert, algemeen directeur van de Gentse Floraliën. “Volgende week zetten de kwekers hun plantmateriaal hier in de grond, de bomen worden deze week al geplant.”

Laurent Taerwe, manager ontwikkeling en breeding bij Deroose Plants uit Evergem, is één van de telers die vandaag al aan de slag kan: “We hebben 4 metalen ringen in de grond gezet waar we gaten in gaan boren om de planten aan vast te maken. Dat gebeurt met visdraad zodat het niet zichtbaar is voor de bezoekers”, vertelt hij. “We wilden zo snel mogelijk starten, want de afwerking neemt veel tijd in beslag. Zo worden de planten nog gespoten zodat ze blinken tijdens de expo.”