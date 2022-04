Opgegraven munt wijst op mogelijke bewoning tijdens Romeinse tijd op Burenbergsite in Leuven

Maar behalve die vondsten zijn er ook stukjes aardewerk en scherven gevonden die uit vroegere periodes stammen, uit de vroege middeleeuwen of zelfs uit de Romeinse tijd. Er is ook een Romeinse munt ontdekt. "Dat hadden we niet verwacht in een middeleeuwse stad als Leuven", zegt archeoloog Vander Cruyssen. "Het zijn toch bijzonder unieke vondsten."

De vondsten wijzen er mogelijk op dat er ook al voor de middeleeuwen bewoning aanwezig was in het gebied. Tot nu werd er van de grond gedacht dat dat niet het geval was. De onderzoekers vonden ook een gebouwplattegrond: verschillende kuilen waarin ooit palen hebben gestoken, vormen samen de plattegrond van wat mogelijk ooit een gebouw was. De archeologen hebben het idee dat de Brusselsestraat in de Romeinse periode een heirbaan was, waarlangs veel beweging zou geweest zijn.