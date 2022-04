Hasselt gaat week lang duurzaam om met kledij: “Het moeten niet altijd geitenwollensokken of gebruikte kleren zijn”

Twee kinderen amuseren zich in het Modemuseum met het opsmukken van zakken. Het stof van die zak is gemaakt van gerecycleerde stoffen. “We kunnen dit herbruiken door ermee te knutselen”, vertelt Alessandra terwijl ze met een verfborstel het stof kleurt. “Oude kleren weggooien is niet zo fijn, want dan moet je er altijd opnieuw maken en dat is niet zo goed voor de natuur.”

Naast het Modemuseum doen ook andere organisaties en bedrijven mee aan de Fashion Revolution Week, en dat moeten niet altijd tweedehandswinkels zijn. “Geitenwollensokken zijn toffe sokken, die prikken een beetje”, lacht Vanessa Van Briel van kledingwinkel Paplou. “Maar we willen duidelijk maken dat gewone kleren voor de gewone mens in de straat ook duurzaam en ecofair kunnen zijn. Dat moet niet flauw of lelijk zijn. Belangrijk is ook dat de stukken betaalbaar zijn en lang meegaan.”