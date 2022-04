Danslessen voor openingsdans populair bij Gentse dansschool: "Trouwers willen geen saaie openingsdans meer"

Met de zomer in aantocht komen de trouwerijen weer op gang, met daarbij alsmaar vaker choreografieën voor de openingsdans. Liza Heirman leert openingsdansen aan op maat. Na lang stil te hebben gelegen door de coronapandemie, zijn de trouwerijen opnieuw goed op gang aan het komen en dat merkt lesgever Heirman ook aan de inschrijvingen. "Het is ongelofelijk, we zitten nu aan bijna 20 koppels per maand."