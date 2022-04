In Wachtebeke sporten 1.000 Oost-Vlaamse jongeren tegen roken, "ze hebben geen tabak nodig om kicks te krijgen"

15 Oost-Vlaamse gemeenten en een organisatie die zich inzet voor gezond leven organiseren Take a Risk, een sportevenement op domein Puyenbroeck in Wachtebeke om roken bij jongeren tegen te gaan. Ze willen de jongeren weghouden van het roken en hen op een andere manier kicks aanbieden. Het tabaksgebruik bij jongeren daalde de voorbije 10 jaar, maar die daling is dit schooljaar gestopt. Opvallend is dat de laatstejaars in het middelbaar onderwijs vaak roken.