Maanstof van Neil Armstrong geveild voor half miljoen dollar, tegen de zin van NASA

In New York is gisteren een miniscule hoeveelheid maanstof geveild voor een half miljoen dollar. Het maanstof werd in 1969 verzameld door Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, en kwam via allerlei omwegen in privéhanden terecht. Zeer tegen de zin van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA die de verkoop probeerde tegen te houden. Volgens hen hoort maanstof enkel thuis in een museum.