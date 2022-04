Maaseikse bakkersdochter wil knapkoek hip maken: "Heeft zeker een plaats naast Antwerpse handjes of Hasseltse speculaas"

De geschiedenis van knapkoek gaat al terug tot in de 17e eeuw. "Het was oorspronkelijk een scheepsbeschuit. Want Maaseik was in die tijd nog een havenstadje. Schippers kochten knapkoek om lange zeetochten door te komen. Het bracht troost tijdens die lange tochten, omdat het een zoete koek is die lang bewaard kan worden." In Maaseik is knapkoek nog altijd een fenomeen. "Er is veel folklore rond. Er is jaarlijks een knapkoekfestijn, er is een carnavalsgroep De Knapkoekers, er staat zelfs een standbeeld. Daarom wil ik het ook op grotere schaal commercialiseren."