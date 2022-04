Medeplichtige van opmerkelijke ontsnapping Italiaanse gangster opgepakt op luchthaven van Zaventem

Even terug naar 31 december 2021. Een gedetineerde in de gevangenis van Vercelli, in het noorden van Italië, viert oudejaarsavond door de tralies van zijn cel door te zagen. De 28-jarige Albanees zit opgesloten voor een gewapende overval. De man en zijn celgenoot knopen hun lakens aan elkaar en laten zich zo vanaf de vierde verdieping naar beneden zakken. Dat loopt niet zoals gepland: de lakens houden het niet, en de celgenoot valt en loopt zware verwondingen op. Voor hem eindigt de ontsnapping daar. De 28-jarige man slaagt er wel in om te gaan lopen. Hij kan op een muur klimmen. Daar wordt hem een touw toegegooid door een medeplichtige, die het buitenste hek van de gevangenis geforceerd heeft met een autokrik.