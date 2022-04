Man uit Kaprijke krijgt 4 keer boete uit Namen, maar is er nog nooit geweest

Deze week was het opnieuw prijs bij Eddy Hautekeete: er viel een verkeersboete in de bus uit Namen, in Wallonië. Volgens de politie daar heeft Hautekeete de snelheidsbeperkingen er niet gerespecteerd. Enige probleem is dat de man op het moment van de feiten niet in Namen was. Hij is zelfs nog nooit in de stad geweest. Het is niet de eerste keer dat Hautekeete onterecht een boete krijgt, het gebeurde al 4 keer.