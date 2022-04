Vrouw uit Leuven wil van "ellendige" puzzel af: "1.000 zwarte ministukjes, ik geef het op"

De puzzel Black Hell" bestaat uit duizend kleine stukjes, allemaal in het zwart. Maar die op de juiste manier in elkaar steken is zelfs voor een gedreven puzzelaar als Martien een brug te ver. Daarom geeft ze de puzzel nu weg via Facebook. "Na een half jaar heb ik het opgegeven want het is echt niet te doen. Zo verschrikkelijk, frustrerend. En dus heb ik een bericht op Facebook geplaatst met de titel: "Ellendige puzzel te geef", een korte beschrijving en foto. Tot mijn verbazing heb ik daar intussen al tientallen reacties op gekregen. Nooit gedacht dat puzzelen nog steeds zo populair was. En al helemaal niet deze (lacht)."

De teller staat nu op 70 reacties. Afwachten of de nieuwe eigenaar deze helse puzzel wel in elkaar krijgt. Martien geeft hem of haar wel alvast advies. Dat kan je beluisteren in het gesprek hieronder.