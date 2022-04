Max en Karlijn uit Antwerpen renoveren oude zeilboot om wereldreis te maken met hun baby van 9 weken

Max Bastiaensen kocht anderhalf jaar geleden een zeilboot in Friesland. “Dat is altijd al een droom geweest”, begint Max. “Het was de achtste boot die ik ging bekijken en ik was meteen verliefd.” De zeilboot is vijftig jaar oud en vraagt de nodige renovaties. “Dat is uitbreken, roest verwijderen, slijpen, schuren en vooral veel advies vragen aan oudere zeemannen.”