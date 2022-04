Eerste mobiel containerpark in Waarschoot: "Een groot succes", zegt IVM

"Het mobiel recyclagepark is echt wel voor die mensen die ander niet in het vaste containerpark geraken. Het is niet de bedoeling dat mensen met auto's of aanhangwagens komen", verduidelijkt Staelens. "We nodigen mensen uit om afval mee te brengen dat draagbaar is in één of twee boodschappentassen. Wie met de wagen vol met te grote materialen komt, sturen we naar het grote containerpark, want onze inzamelwagens zijn natuurlijk geen grote afzetcontainers."