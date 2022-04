Auto schrappen in Brugge = tot 500 euro premie in de vorm van mobiliteitsbudget

Helemaal nieuw is het niet, ook in Kortrijk bestaat een gelijkaardige premie, maar het blijft wel opmerkelijk. Bruggelingen die de nummerplaat van hun auto schrappen, krijgen een mobiliteitsbudget tot 500 euro. Met dat geld kunnen ze een fiets kopen bij een Brugse handelaar of ze kunnen het geld gebruiken voor een bus- of treinabonnement. "Zo willen we de inwoners die twijfelen om hun auto weg te doen een duwtje in de rug geven om over te stappen naar meer duurzame verplaatsingsmogelijkheden", zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V).