Nieuw strodak van Preetjes molen in Heule net op tijd bijgeknipt

Zondag is de eerste draaidag van het molenseizoen. Daarom wou molenaar Jurgen Van Heghe dat het probleem tegen dan zou opgelost zijn: "We hebben handmatig de wieken een toertje laten draaien en gezien dat het vastliep op het dak. Het was geen goed idee om die wieken met een serieuze windkracht door het dak te laten passeren. Vandaag is de dakdekker gekomen om een stuk af te knippen. Op het eerste zicht ziet dat er goed uit. We gaan zondag proberen of de wieken effectief kunnen passeren zonder schade aan te richten."

Het ziet er dus goed uit voor de eerste draaidag en voor de Molendag een weekje later. Preetjes molen wordt in de loop van 2022 verder onder handen genomen. Er zijn renovatiewerken aan de trap, het molenhuis en de wieken. Nu nog hopen op wat wind.