Aalst wil jongeren in de stad laten verder studeren met infobeurs: "Hier valt heel wat te beleven!"

HoGent, Vesalius, Odisee, KU Leuven en het Sint-Augustinusinstituut gaan er op de studiebeurs meer uitleg geven over hun opleidingen. "Door een infobeurs te organiseren, willen we de kennis in de regio houden en braindrain (nvdr kennisvlucht) tegengaan", zegt Lisa Stemgee nog. "Studenten die ergens studeren blijven vaak in de regio wonen en werken. Door de jongeren te informeren over de opleidingen in de Aalsterse regio, hopen we dat de afgestudeerden dan ook in Aalst blijven wonen en werken. Momenteel telt Aalst 3000 studenten. "Door nog meer te informeren over de mogelijkheden, willen we nog meer studenten in Aalst houden", aldus nog Lisa Stemgee.