Ontmoetingsmoment Oekraïense vluchtelingen in Diepenbeek: "Taal blijft de grootste barrière"

In de zaal De Kei waren verschillende groepen aanwezig: de gemeente, de speelpleinwerking, Sint-Vincentius en het OCMW. Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben zij de mogelijkheden besproken in de gemeente en bekeken waar er nog ondersteuning nodig is. Dat gaat over administratie, activiteiten, speelpleinwerking en communicatie. Dat laatste verloopt nog wat stroef op dit moment: "Taal is het moeilijkst, ze moeten weten waar ze terecht kunnen voor verschillende zaken. Daarvoor hebben we alvast een brochure opgesteld", zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA).

Volgens de burgemeester verliep de namiddag heel vlot: "De vluchtelingen zijn heel blij dat ze geholpen worden, we hebben een goed gesprek gehad met een tasje koffie en een stuk taart. Dat maakt het altijd al gemakkelijker." Iedereen was welkom op de namiddag, zowel ouders als kinderen. Ook de kinderen konden alvast beginnen met kennismaken: "Wij hebben wat spelletjes gespeeld met de kinderen en dat ging heel vlot. Ik hoop dat ze in de zomer terugkomen", zegt Hilde Vanderlingen van speelpleinwerking De Kei.