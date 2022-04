Vlaggenschip Moskva is gezonken door brand aan boord of aanval van Oekraïne: is opdoffer voor Russische leger

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het vlaggenschip van de vloot in de Zwarte Zee Moskva is gezonken. Over de oorzaak bestaat nog altijd onduidelijkheid. Rusland meldt dat er een brand aan boord is uitgebroken, volgens Oekraïne is het schip geraakt door twee kruisraketten. Vast staat dat het belangrijkste vaartuig van Vladimir Poetin in de regio gezonken is. Commandant Olivier Vogels van onze marine legt uit wat de gevolgen voor de oorlog kunnen zijn.