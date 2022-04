Op het Thor Park in Genk moet een warmtenet met lage temperaturen gebouwen verwarmen en koelen

Collector is een demonstratieproject. Andere bedrijven en woonwijken zullen kunnen zien wat de voordelen zijn van dit type warmtenet. Tegen 2025 moet het operationeel zijn. Nederland heeft al gelijkaardige projecten lopen, in Vlaanderen is het de eerste opstelling in zijn soort. "We hopen dit later op grotere schaal te kunnen uitrollen, niet alleen naar bedrijven, of bedrijvenparken, maar zelfs naar steden en gemeenten. Maar nu willen we vooral data verzamelen", besluit Joris Merckx. Het project krijgt ook Europese steun.