Paasfoor Kortrijk gestart: 18 dagen lang, 8 pleinen en 133 attracties

133 attracties op 8 verschillende locaties in de stad, mensen kunnen het zich nog moeilijk voorstellen. “Het is het grootste evenement in Kortrijk na de coronaperiode”, zegt Allijns. “En er valt hier van alles te beleven, van enkele spectaculaire uitschieters tot de traditionele attracties zoals een schietkraam, de oliebollenkramen en draaimolens.” Nieuw dit jaar is de verkiezing van de prinsen en prinses van de Kortrijkse Paasfoor. “Drie jongens en één meisje kregen een kroontje opgezet omdat ze vandaag jarig zijn. Zij moeten ons behoeden voor alle tegenspoed” vertelt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) die volop geniet van de eerste Paasfoor onder haar bewind. “Maar we zijn alvast gestart met dit prachtige weer.”