Vlaamse regisseur Lukas Dhont kan Gouden Palm winnen in Cannes, ook gebroeders Dardennes maken opnieuw kans

Lukas Dhont maakte vier jaar geleden indruk in Cannes met zijn eerste langspeelfilm "Girl". Hij was toen geselecteerd voor de nevencompetitie "Un certain regard" en won de Caméra d'Or voor beste debuut. Nu is hij met zijn tweede film "Close" opgenomen in de officiële competitie. Hij dingt dus mee naar de Gouden Palm, een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld.