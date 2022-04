Lokale Politie Antwerpen geeft hondenteams vaste plaats in nieuw wijkkantoor op Linkeroever

“In het hoofdgebouw waar we de meeste diensten gecentraliseerd hebben, was er geen extra plaats voorzien voor het hondenteam", vertelt korpschef Serge Muyters. "We hebben dit kantoor gekozen als nieuwe standplaats omdat hier wel die ruimte is en omdat de hondenteams hier vroeger ook al zaten. Op die locatie is er meer rust voor de honden en ook meer groen. Want in de omgeving zijn er verschillende hondenweides."

De hondenteams bestaan uit een hond en zijn geleider, een politieagent. De politiehond gaat bovendien 's avonds altijd mee met de agent naar huis. "Daar is geen twijfel over mogelijk. Het zorgt voor een betere band tussen de geleider en de hond en dat komt het werk alleen maar ten goede", vertelt Thomas een van de hondengeleiders. (Zijn achternaam wordt omwille van de veiligheid niet vermeld.)

"De honden kunnen ook perfect de omschakeling maken tussen een werkomgeving en een ontspannen thuisomgeving. Mijn hond komt perfect overeen met mijn andere honden en vrouw."