Ronse start preventiecampagne tegen cannabisgebruik bij jongeren

In Ronse is een campagne opgestart waarin jongeren zeggen dat ze geen cannabis gebruiken en dat ze zich daar goed bij voelen. "Het is een misvatting dat jongeren denken dat al hun leeftijdsgenoten blowen", weet een drugbegeleider. Met het campagnefilmpje wordt het onderwerp besproken, onder meer in scholen en jongerenverenigingen. De campagne "Bijzonder Zonder" is gericht op 15- tot 17-jarigen.