Reconstructie van moord in appartementsgebouw Kortrijk is goed verlopen: "Verdachte doet wat ze nu kan doen"

Medebewoners van het appartementsgebouw verwittigden de hulpdiensten. Zij vonden het zwaar toegetakelde en bloedende lichaam van de vrouw op haar appartement en voerden haar in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar vocht ze bijna een week voor haar leven, maar overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

Kris Vyncke is de advocaat van de hoofdverdachte. Hij is tevreden over de reconstructie: "Alles is goed verlopen, of het veel duidelijk heeft gemaakt, is nog iets anders. Ik kan alleen maar zeggen dat ze volledig heeft meegewerkt. Op het einde heeft ze aan de familie gezegd dat ze spijt heeft van wat gebeurd is. Ze beseft dat ze de tijd niet kan terugdraaien, maar door haar verantwoordelijkheid op te nemen, doet ze wat ze kan doen."