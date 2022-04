Rode Kruis Limburg zoekt dringend bloedgevers, donoren haken af door griep of corona

In normale tijden kan het Rode Kruis in Limburg op vrij trouwe bloedgevers rekenen. Die melden zich meestal om de drie maanden - het maximum - aan op één van de bloedcollectes die in plaatselijke zalen gehouden worden door mobiele teams. Maar heel wat donoren zeggen de jongste tijd af omdat ze griep of corona hebben. Er melden zich ook weinig nieuwe bloedgevers aan, terwijl de nood altijd even hoog blijft.