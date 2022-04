Rumst wil inwoners overtuigen minder de auto te nemen en is op zoek naar goede ideeën 

In Rumst nemen inwoners in bijna driekwart van de gevallen de auto om naar het werk of naar school te gaan. "Dat is ook begrijpbaar, want Rumst is een buitengemeente tussen Antwerpen en Mechelen. Het is logisch dat heel wat mensen de auto gebruiken om naar het werk te gaan en onderweg hun kinderen aan de school afzetten. Maar ik denk dat iedereen ook wel aanvoelt dat we onze mobiliteit op de langere termijn anders moeten organiseren", vertelt schepen van mobiliteit Geert Antonio (N-VA) bij Radio 2.