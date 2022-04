"Europa kan niet zonder energie uit Rusland": president Poetin waarschuwt ons continent en kijkt richting Azië

Maar ook voor Rusland zou het verlies van de Europese afzetmarkt een zware dobber zijn. De economie van Rusland is voor ongeveer 70 procent afhankelijk van olie en gas. Europa is een grote exportpartner van Rusland. Het neemt bijna de helft van de uitvoer van aardolie voor zijn rekening. Voor aardgas is dat zelfs 74 procent. Hoewel Poetin zegt dat er geen andere opties zijn voor Europa, is dat volgens anderen wel het geval.