Speciale meettoestellen sporen vervuiling in de rivier De Mark in het noorden van Antwerpen veel vlugger op: "de waterkwaliteit is dag en nacht zelfs van thuis uit op te volgen"

De speciale sondes die in het water hangen, stellen de Vlaamse Milieumaatschappij in staat om 24 uur per dag, vanop afstand, de waterkwaliteit van een rivier op te volgen. De toestellen meten verschillende parameters, zoals de hoeveelheid zuurstof, maar ook de zuurtegraad en de temperatuur van het water. "Het grote voordeel is dat we geen onderzoekers meer ter plaatse moeten sturen met een emmertje, om stalen van het water te nemen," zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Nu kunnen we zelfs vanuit ons thuiskantoor of op het werk dag en nacht de waterkwaliteit in't oog houden".