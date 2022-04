ThankYouZack: New York viert "held" uit Syrië die claimt dat hij metroschutter hielp te vatten

"Ik was aan het werken in een winkel en keek naar de veiligheidscamera's binnen. Plots zag ik een man stappen op het scherm en ik herkende hem als de verdachte." Dat vertelt Zack Tahhan in een getuigenis die momenteel viraal gaat op sociale media over het aandeel dat hij naar eigen zeggen had in de arrestatie van Frank James, de man die ervan wordt verdacht achter de schietpartij in de metro in Brooklyn te zitten.